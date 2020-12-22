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【樓市現象】長情業主狠心離場賺幅驚人 光明臺2房戶27年間升值3.2倍

股樓投資 16:57 2020/12/22

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本港疫情持續不穩，經濟前景極不明朗，業主持貨心態再轉弱，就連持有物業多年的業主也寧願先後獲利離場，日前市場連錄持貨逾廿年的業主沽樓個案，業主獲利甚豐。

利嘉閣地產高級市務經理游焯偉表示，該行新近促成大坑光明臺1座高層H室的二手成交，單位實用面積約616方呎，兩房間隔，座向西南，望山景，亦可以望到部份海景，屬罕有放盤。

【樓市現象】年近歲晚業主趕收爐賣大包 太古城3房劈13%至3.3萬租出，詳見【下一頁

單位由今年11月開始放盤，原業主開價1,350萬元，經議價後減價110萬元或約8.1%，最終以1,240萬元以交吉成交，折合實用面積呎價約20,130元。據悉，原業主於1993年6月，以約293.5萬元一手購入上述單位，持貨逾27年，現轉手帳面獲利約946.5萬元，物業升值約3.2倍。

游焯偉補充，買家為換樓客，本身居於新界，為方便到港島區上班，所以選擇跑馬地大坑道一帶。而光明臺本月至今累錄3宗二手成交個案，現時有約50個單位放售，叫價介乎1,100萬元至2,100萬元。

【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋，詳見【下一頁

一名持有新葵芳花園達24年的業主也在日前沽貨，美聯物業市務經理（銷售）李承德表示，疫情反覆之下，有業主調整放售意向價，吸引用家趁機入市。其中新葵芳花園A座高層5室，實用面積約408平方呎，為2房間隔，享內園景。原業主叫價約650萬元放售，有見本港疫情起伏，早前調低叫價至約628萬元，吸引外區客洽商承接。客人心儀屋苑交通便利，生活配套齊備，故火速決定入市。雙方議價後終以600萬元成交，折合實用呎價約為14,706元。

原業主於1996年8月以約193.8萬元購入上述物業，持貨24年，是次轉手帳面獲利約406.2萬元，物業升值逾2倍。

【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

放盤 疫情 葵芳 大坑 光明臺 新葵芳花園

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