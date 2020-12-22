【Apple Car】大和：蘋果若推電動車　福耀玻璃及敏實或受惠

台灣媒體報道，蘋果將於明年9月推出Apple Car，較市場預期提早兩年。大和發表報告指，預期短期這將在美國的內地供應商帶來機遇；中期而言，考慮到未來Apple Car或會在內地銷售，內地新能源汽車的供應鏈將受惠，看好福耀玻璃 （03606） 、敏實 （00425） 等。

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大和指出，蘋果台灣供應商據報已經擴大產能，以準備批量生產Apple Car，並提到蘋果將為自動駕駛設計自家品牌自動駕駛晶片。蘋果早在2015年宣布造車計劃，將專注發展自動駕駛科技。自2017年以來，蘋果已經申請逾90項專利，其中大部分與智能駕駛艙或人車互動系統，車形設計和自動駕駛有關。

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大和認為，蘋果可能會像Tesla（美：TSLA） 一樣，在美國啟動汽車生產後，逐步在中國和歐洲增加產能，以配合該兩個大市場的銷售計劃。

大和推廌多間中港相關供應鏈股份，包括福耀玻璃、敏實，以及A股均勝電子（600699）、三花智控（002050）、恩捷股份（002812），因為這些公司已經是美國OEM供應商。若蘋果落實在中國生產汽車，相信寧德時代（300750）、先導智能（300450）、四維圖新（002405）、德賽西威（002920）可受惠。

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編輯：吳敏芳