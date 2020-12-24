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【變種病毒】歐洲多國新加坡香港有相關確診 法國美國料已中招（不斷更新）

環球社會熱點 10:14 2020/12/24

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英國出現變種新冠病毒，多國加強邊境防疫措施，以防英國出現的變種新冠病毒蔓延。多國相繼發現與英國變種新冠病毒有關確診個案，如丹麥、澳洲等。美國疾控中心表示，預料英國變種病毒可能已在不知不覺間傳入美國。

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＊多國禁英國入境 憂變種病毒傳入（附名單） 【下一頁】

＊新冠病毒變種傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？【下一頁】

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＊英國新冠病毒變種削疫苗效用？專家派定心丸 【下一頁】

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＊20人飛抵印度後確診 未知是否變種病毒 【下一頁】

＊截至下午，英國，丹麥、荷蘭、比利時、意大利、澳洲、香港已發現變種病毒個案，美國、法國、瑞士則不排除，當地已出現與變種病毒相關個案

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* 美疾控：英國變種病毒或已傳入美國 【下一頁】

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＊Moderna、輝瑞測試疫苗對變種病毒效用 【下一頁】

＊FDA前局長﹕英國變種病毒或已在美出現 【下一頁】

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＊歐盟專家：疫苗仍對變種病毒有效 無證據指更致命 【下一頁】

＊不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現 【下一頁】

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★ 12月18日（香港時間）★

＊英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因 【下一頁】

責任編輯：嚴智勇

 

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