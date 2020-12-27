【變種病毒】日本暫停外國人入境 加拿大瑞典出現確診個案（全球情況不斷更新）

在英國及南非都分別發現變種新冠病毒，英國亦錄得兩宗與南非發現變種病毒相關個案。多國對英國加強邊境防疫措施，以防英國出現的變種新冠病毒蔓延。另外，多地相繼發現與英國變種新冠病毒有關確診個案，包括丹麥、澳洲、香港、新加坡等。

★精選文章★

＊多國禁英國入境 憂變種病毒傳入（附名單） 【下一頁】

＊新冠病毒變種傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？【下一頁】

＊病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走【下一頁】

＊英國新冠病毒變種削疫苗效用？專家派定心丸 【下一頁】

* 英國與南非有何不同？邊隻傳播力更高？ 【下一頁】

★ 最新情況 （不斷更新）★

★ 12月27日（香港時間）★

* 日本出現變種病毒確診個案 暫停外國旅客入境 【下一頁】

★ 12月26日（香港時間）★

* 變種病毒於尼日利亞出現 與英國南非變種版本不同 【下一頁】

★ 12月25日（香港時間）★

* 德國錄得首宗變種病毒個案

★ 12月24日（香港時間）★

*新加坡繼香港後中招 錄首宗有關變種病毒個案 【下一頁】

*源自南非變種病毒 恐能抵抗疫苗 【下一頁】

*變種病毒英國全國失守 北愛爾蘭首錄個案 【下一頁】

*英國發現來自南非變種病毒 傳染力更強 【下一頁】

★ 12月23日（香港時間）★

＊20人飛抵印度後確診 未知是否變種病毒 【下一頁】

＊截至下午，英國，丹麥、荷蘭、比利時、意大利、澳洲、香港已發現變種病毒個案，美國、法國、瑞士則不排除，當地已出現與變種病毒相關個案

* 阿斯利康宣布疫苗可有效對抗變種病毒 【下一頁】

* 美疾控：英國變種病毒或已傳入美國 【下一頁】

★ 12月22日（香港時間）★

＊BioNTech：6周研發出針對變種病毒疫苗 【下一頁】

＊世衛﹕新病毒株未失控 變種速度較流感慢 【下一頁】

＊Moderna、輝瑞測試疫苗對變種病毒效用 【下一頁】

＊FDA前局長﹕英國變種病毒或已在美出現 【下一頁】

＊專家警告病毒變種 兒童恐如成人容易感染 【下一頁】

★ 12月21日（香港時間）★

＊衛生部長：變種病毒可能已在法國傳播 【下一頁】

＊歐盟專家：疫苗仍對變種病毒有效 無證據指更致命 【下一頁】

＊不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現 【下一頁】

＊英國單日確診創新高 衛生大臣：變種病毒已失控 【下一頁】

★ 12月18日（香港時間）★

＊英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因 【下一頁】

責任編輯：嚴智勇