【變種病毒】世衛稱有4款 美國再錄1宗個案（全球情況不斷更新）

在英國及南非都分別發現變種新冠病毒，英國亦錄得兩宗與南非發現變種病毒相關個案。多國對英國加強邊境防疫措施，以防英國出現的變種新冠病毒蔓延。另外，多地相繼發現與英國變種新冠病毒有關確診個案，包括丹麥、澳洲、香港、新加坡等。

★精選文章★

＊多國禁英國入境 憂變種病毒傳入（附名單） 【下一頁】

＊新冠病毒變種傳播力飆70% 會否更致命？有咩病徵？【下一頁】

＊病毒變種傳播力高70% 倫敦封城前民眾趕住走【下一頁】

＊英國新冠病毒變種削疫苗效用？專家派定心丸 【下一頁】

* 英國與南非有何不同？邊隻傳播力更高？ 【下一頁】

★ 最新情況 （不斷更新）★

★ 1月1日（香港時間）★

* 美國佛州出現首宗確診 全國共錄3宗 【下一頁】

* 不只英國南非 世衛證實有4款變種病毒 【下一頁】

★ 12月31日（香港時間）★

＊美國周二新增逾3700人死，再創單日新高，累計34萬人身亡；同日確診增近23萬人，累計逾1974萬宗，34萬人不治。當局已向各地分發1240萬劑疫苗，已接種至少279萬劑疫苗。



＊美國繼科羅拉多州後，南加州也發現一宗變種病毒確診個案

＊英國首相約翰遜指，現時英國6成病例都是變種病毒，倫敦東部及肯特郡的傳播速度高

★ 12月30日（香港時間）★

＊南韓新增2宗變種新冠病毒確診 1名患者死亡 【下一頁】

★ 12月29日（香港時間）★

＊菲律賓禁止20地旅客入境 包括香港 【下一頁】

＊日本發現來自南非變種病毒 患者入境無症狀 【下一頁】

＊世衛﹕來年或再變種 促各國續檢測 【下一頁】

★ 12月28日（香港時間）★

＊瑞士過百英國遊客偷走 拒隔離恐傳播病毒 【下一頁】

＊南韓錄首宗變種病毒個案 由英國傳入 【下一頁】

＊日本有變種病毒患者偽陰性 檢疫9日後才送院 【下一頁】

★ 12月27日（香港時間）★

＊加拿大有夫婦確診變種病毒 西班牙瑞典也出現個案 【下一頁】

＊日本出現變種病毒確診個案 暫停外國旅客入境 【下一頁】

★ 12月26日（香港時間）★

＊變種病毒於尼日利亞出現 與英國南非變種版本不同 【下一頁】

★ 12月25日（香港時間）★

＊德國錄得首宗變種病毒個案

★ 12月24日（香港時間）★

＊新加坡繼香港後中招 錄首宗有關變種病毒個案 【下一頁】

＊源自南非變種病毒 恐能抵抗疫苗 【下一頁】

＊變種病毒英國全國失守 北愛爾蘭首錄個案 【下一頁】

＊英國發現來自南非變種病毒 傳染力更強 【下一頁】

★ 12月23日（香港時間）★

＊20人飛抵印度後確診 未知是否變種病毒 【下一頁】

＊截至下午，英國，丹麥、荷蘭、比利時、意大利、澳洲、香港已發現變種病毒個案，美國、法國、瑞士則不排除，當地已出現與變種病毒相關個案

＊阿斯利康宣布疫苗可有效對抗變種病毒 【下一頁】

＊美疾控：英國變種病毒或已傳入美國 【下一頁】

★ 12月22日（香港時間）★

＊BioNTech：6周研發出針對變種病毒疫苗 【下一頁】

＊世衛﹕新病毒株未失控 變種速度較流感慢 【下一頁】

＊Moderna、輝瑞測試疫苗對變種病毒效用 【下一頁】

＊FDA前局長﹕英國變種病毒或已在美出現 【下一頁】

＊專家警告病毒變種 兒童恐如成人容易感染 【下一頁】

★ 12月21日（香港時間）★

＊衛生部長：變種病毒可能已在法國傳播 【下一頁】

＊歐盟專家：疫苗仍對變種病毒有效 無證據指更致命 【下一頁】

＊不止英國有變種 世衛：另有3國亦出現 【下一頁】

＊英國單日確診創新高 衛生大臣：變種病毒已失控 【下一頁】

★ 12月18日（香港時間）★

＊英格蘭發現新變種新冠病毒 或為擴散成因 【下一頁】

責任編輯：嚴智勇