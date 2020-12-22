【變種新冠病毒】BioNTech有信心 1月底可研發針對變種病毒疫苗（不斷更新）

英國出現變種新冠病毒，多國加強邊境防疫措施，以防英國出現的變種新冠病毒蔓延。多國相繼發現變種新冠病毒的確診個案，如丹麥、澳洲等。惟世界衛生組織（WHO，簡稱世衛）專家指出，英國的變種新冠病毒尚未失控，現時的措施可控制病毒蔓延。再者，新冠病毒的變種速度較流感慢，新冠疫苗對變種新冠病毒依然有效。

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責任編輯：嚴智勇