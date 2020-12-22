【恒指改革】恒生指數成份股擬增到65至80家、25家為香港公司　權重上限削至8%（附改革圖解）

恒生指數面臨大改革，恒指公司公布《優化「恒生指數」持續成為香港市場最具代表性和最重要的市場基準之建議》，提出5大項建議，包括增加恒生指數成份股數目，由原訂上限50家股份，增加到65至80家成份股，所有恒生指數成份股不分「同股同權」、「同股不同權」架構，個股權重上限劃一為8%。

以新權重建議，重磅股騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 將面臨權重被削，權重限制於5%的阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 就有望提升。

恒指公司其他主要建議包括：

修訂快速納入要求，不設最低上市歷史要求；

建議按行業組合（例如將12個行業分成6組）挑選成份股；及根據每個行業組合的目標覆蓋率（如市值、成交額等等）來挑選

維持被分類為香港公司的成分股在一定數量（在目前的情況下約25隻）， 以支持香港部份在指數的代表性。

圖解恒生指數最新改革建議

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恒指改革建議諮詢期至2021年1月24日。恒指公司總裁巫婉雯11月接受本報專訪時稱，計劃於明年2月公布諮詢結果，最終實行時間視乎諮詢所收結果。

恒指公司在諮詢建議中表示，由於指數換手率預計將在可控範圍內，建議一年內完成過渡到建議指數編制方案。

恒指公司早前已預告修訂恒生指數定位，並在上一季檢時擴大成份股數目，增至52家。

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編輯：麥德銘