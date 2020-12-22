【英國疫情】政府警告封城4級防疫 將橫跨聖誕新年

英國出現變種新冠病毒，導致英國個別地區的新冠肺炎確診數字飆升，倫敦及英格蘭東南部本周日起實施新的第4級防疫措施，直至本月30日再作檢討。但英國首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）警告，英格蘭地區的4級防疫措施或需延長，甚至要橫跨聖誕節及新年假期。

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倫敦及英格蘭南部周日（20日）起實施新的4級防控措施，要求民眾除了工作等必要理由外，所有人都必需留家，所有非必要商店都會關閉。

瓦蘭斯周一（21日）出席記者會時表示，英國新冠肺炎確診個案目前「無處不在」（spread everywhere），而且傳染性高，認為英格蘭地區的4級防疫措施需延長，並警告英國要進一步提高防疫措施。

隨著變種病毒於英國各地蔓延，英國有可能於下周三（30日）宣布，英格蘭大部分地區跟隨倫敦及英格蘭東南部，加入第4級防疫級別。瓦蘭斯強調民眾需認真看待變種新冠病毒，以及採取更多行動遏制病毒蔓延。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周一亦透露，因應英國疫情持續，政府可能取消原定於1月重開學校的決定，正重新檢視是否讓學生於新年期間返校上課。

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有英國政府科學顧問表示，除非政府數天內再實施全國封城，否則疫情將持續惡化，數以千計的民眾會失去生命及釀成人禍（human disaster）。

英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員、首席科學家韋斯特（Robert West）指，現時英國的分級防疫措施難以阻止新冠肺炎的傳播，政府需要就現有防疫措施作出修正，包括全國性實施更嚴厲的社交措施及建立完善防疫方針等。

責任編輯：郭麗明