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【輝瑞疫苗】亞洲首批輝瑞疫苗抵新加坡、快過香港 李顯龍：期盼已久的禮物

股市 16:18 2020/12/22

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新加坡成為亞洲首個收到輝瑞疫苗的地區。

輝瑞（Pfizer，美：PFE）及BioNTech（美：BNTX）陸續將疫苗運送至各國。新加坡於周一（21日）晚上收到首批輝瑞疫苗，成為亞洲第一個收到輝瑞疫苗的地區。新加坡總理李顯龍周一（21）晚上於臉書發文表示，這是一直期待的禮物。

多國對英國實施入境禁令，詳看【下一頁】

該批疫苗由新加坡航空貨機運輸，周日從布魯塞爾出發，並於周一晚上7時36分降落在樟宜機場。

李顯龍指，醫護人員及長者將可優先接種疫苗，疫苗接種雖屬自願性質，但鼓勵所有新加坡市民接種疫苗。他又指，今年是漫長且艱鉅的一年，希望這個好消息可以在節日中振奮新加坡人，並成為對2021年保持樂觀的理由。

 科興疫苗、輝瑞疫苗、牛津疫苗有何特點？見【下一頁】

香港方面，早前港府公布中國科興生物疫苗最快明年1月到港，料初期可提供100萬劑，由於疫苗須打兩針，即首批可供50萬人使用，預計採購規模為750萬劑。

新加坡總理李顯龍臉書貼文。

相關文章：歐洲藥品管理局：輝瑞疫苗或可預防英國新變種病毒株

【香港經濟】大和：失業率勢回升　市民對疫苗乏信心防疫措施或維持至明年中

【科興疫苗】科興生物通過巴西50%疫苗有效門檻　港府訂100萬劑下月到港

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編輯：袁諾曦

美股 輝瑞（Pfizer，美：PFE） 疫苗 香港 新加坡 李顯龍 BioNTech（美：BNTX）
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