【晚市禁堂食】HKTVmall聖誕火鍋餐199元起　火鍋店齊搶外賣生意

▲ HKTVmall推聖誕啖啖肉套餐低至199元，當中包括火鍋餐。（HKTVmall網站圖片）

天氣冷加上晚市禁堂食延長，最好買餸在家「打邊爐」。HKTVmall推聖誕啖啖肉套餐低至199元，當中包括火鍋餐，亦有火鍋店加盟HKTVmall搶攻外賣自取生意，總有一款火鍋可陪伴你暖笠笠過聖誕節。

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特級火鍋雙併連海鮮餐，有西班牙栗飼豬梅片及美國牛小排售229元；4人前美國精選肥牛片火鍋餐特價275元；CoolFood 4人火鍋盛宴289.9元。除了火鍋，亦有浪漫聖誕大餐，包括浪漫澳洲M4+和牛扒全雞餐199元；浪漫蜜語聖誕餐跟餐送法國佩里哥優質鵝肝2件售512.9元。



此外，不少火鍋店亦相繼加盟HKTVmall外賣自取服務，如鍋心粥底火鍋有海鮮餐、鼎王麻辣鍋則適合愛辣人士，更可享受Mall Dollar回贈優惠。



除了加盟HKTVmall，十下火鍋推出外賣自取可享8折優惠，惠顧滿850元免費送貨；616牛肉火鍋專門店推出節日限定新品，616全牛火鍋盛宴套餐售688元，經網上訂購有8折優惠。

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責任編輯：朱悅瀅

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