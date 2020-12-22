【子女大過天】明賺暗蝕都無所謂　代理：買家為方便子女返學

臨近年尾，是傳統交投淡季，加上疫情持續肆虐，成交明顯減少，個別業主為求盡快套現，不惜低市價賣樓。及時近期，市場新錄一宗有趣成交，有買家並非因看淡後市而低市價賣樓， 反而為了方便小孩上學，所以決定搬屋，若連代理佣金及當初入市的印花稅計，料要蝕讓離場。

中原溫詩雁說，珀麗灣1座高層F室，實用面積532平方呎，兩房間隔，客廳設有露台，享少海景，屬第三期的優質兩房單位，原業主上月底放盤，原叫價650萬元，終獲外區用家垂青，且以637萬元易手，實用呎價約11,974元。值得留意的是，翻查成交紀錄，上址高兩層的同座G室，面積及方向相同，上月以660萬元易手。換言之，今番新成交造價低約3.5%。

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溫詩雁續說，原業主於2017年11月，以627.3萬元買入單位自住，今次為了方便小孩上學，所以決定搬屋，現持貨3年，帳面只賺9.7萬元，物業期內升值約1.5%。若連代理佣金及當初入市的印花稅計，料要微蝕離場。

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