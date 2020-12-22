  • 19°C
香港時間 : 20201222日 (二) 17:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【子女大過天】明賺暗蝕都無所謂　代理：買家為方便子女返學

股樓投資 16:21 2020/12/22

分享：

臨近年尾，是傳統交投淡季，加上疫情持續肆虐，成交明顯減少，個別業主為求盡快套現，不惜低市價賣樓。及時近期，市場新錄一宗有趣成交，有買家並非因看淡後市而低市價賣樓， 反而為了方便小孩上學，所以決定搬屋，若連代理佣金及當初入市的印花稅計，料要蝕讓離場。 

中原溫詩雁說，珀麗灣1座高層F室，實用面積532平方呎，兩房間隔，客廳設有露台，享少海景，屬第三期的優質兩房單位，原業主上月底放盤，原叫價650萬元，終獲外區用家垂青，且以637萬元易手，實用呎價約11,974元。值得留意的是，翻查成交紀錄，上址高兩層的同座G室，面積及方向相同，上月以660萬元易手。換言之，今番新成交造價低約3.5%。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【室內設計】夫婦花約16萬裝修286呎蝸居　打造型格小屋　善用窗台作多功能位置【下一頁

溫詩雁續說，原業主於2017年11月，以627.3萬元買入單位自住，今次為了方便小孩上學，所以決定搬屋，現持貨3年，帳面只賺9.7萬元，物業期內升值約1.5%。若連代理佣金及當初入市的印花稅計，料要微蝕離場。 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

相關文章

【買樓理財】北角半新盤　入伙僅2年　交通極方便　首期不用45萬
2020/12/15
【買樓理財】北角半新盤　入伙僅2年　交通極方便　首期不用45萬
平過銀行估價都照賣　樓市「響警號」抑或杞人憂天？
2020/12/16
平過銀行估價都照賣　樓市「響警號」抑或杞人憂天？
業主趕移民　蝕賣益上車客　特色單位造價平過標準戶
2020/12/18
業主趕移民　蝕賣益上車客　特色單位造價平過標準戶
【買樓理財】啟德前景無限好　可惜業主趕住沽　低市價6%益首置客
2020/12/18
【買樓理財】啟德前景無限好　可惜業主趕住沽　低市價6%益首置客
【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
2020/12/21
【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
二手市場 珀麗灣

上一篇文章

英國現新冠變種病毒確診個案　本港今起暫停寄往英國的所有空郵服務

下一篇文章

【專家評論】英國人逃出倫敦掃清超巿 病毒變種點解是政府的錯？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
業主趕移民　蝕賣益上車客　特色單位造價平過標準戶
業主趕移民　蝕賣益上車客　特色單位造價平過標準戶
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股