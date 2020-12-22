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【半導體】科技巨企紛紛自研晶片　晶片市場大戰一觸即發

科技 16:13 2020/12/22

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晶片商舊日的企業客戶紛紛轉型，並自研雲端和人工智能（AI）晶片，令英特爾（Intel）、AMD、Nvidia等晶片商競爭壓力日增，半導體晶片大戰經已揭開序幕。

進入數碼世代，各種設備更智能化，當中就需要晶片（內地稱芯片）的配合，本以為能帶動晶片商業績，唯晶片商舊日的企業客戶亦紛紛轉型，並自研雲端和人工智能（AI）晶片，令英特爾（Intel）、AMD、Nvidia等晶片商競爭壓力日增，半導體晶片大戰經已揭開序幕。

早在月頭，亞馬遜（Amazon）旗下的雲端服務巨頭Amazon Web Services（AWS）發表新晶片，稱能加快AI演算法及機器學習的速度。另一邊廂，微軟（MIcrosoft）亦正為旗下伺服器、未來Surface系列設備，自行研發以ARM為基礎架構的處理器。

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Amazon、Microsoft、Google、Apple等科技巨企都研發自家晶片，藉此提高效能、降低成本。這種做法確實顛覆了規模達4000億美元半導體市場的平衡，或迫使傳統的晶片廠商推出更配合客戶要求的客製化晶片。

以往半導體製造商規模大，多半設計通用型的高效能晶片，客戶要自行改動，才能讓晶片在自家設備發揮最大效能。如今情況開始轉變，科企財力雄厚，有能力自行研發晶片。ARK Investment Management分析師James Wang指出，1990年代的Intel，比所有客戶規模都大出10倍，但現時客戶規模早已超越晶片供應商，因此客戶亦有更多資本和能力，自行設計晶片。

晶圓代工廠如台積電興起，能讓科技巨企節省成本，毋須投資數十億美元購買設，就能生產晶片。（法新社圖片）

晶圓代工企業興起

目前環球晶片巨企不外乎是Nvidia及Intel，前者市值約為3,300億美元，後者為2,070億美元，但巨企如Amazon、Microsoft、Google母公司Alphabet的市值早已突破1萬億美元。科技巨企等能擔起晶片設計工作，一方面是有ARM架構可用，另一方面也是台積電興起促成。晶圓代工廠能讓科技巨企節省成本，毋須投資數十億美元購買設，就能生產晶片。Nuvia執行總裁Gerard Williams III指出，Intel已喪失晶圓製程優勢，台積電及三星電子能在每組晶片中放入更多功能，下單給這些代工廠的ARM晶片設計者將享有速度優勢。

雖然如此，到目前為止，傳統晶片商損失的市佔未算多。晶片市場分析師Linley Gwennap表示，客製化ARM架構中央處理器，市場比重不到1%。其中以Google的AI晶片產量最多，約佔所有AI晶片10%，而目前大多數據中心CPU仍由Intel供應。

Intel老客戶　微軟都「轉會」

早在去年Microsoft宣佈新的Surface Laptop 3和Surface Pro X系列，將不會搭載Intel的處理器，而是與AMD和高通（Qualcomm）合作。

Intel的老客戶微軟，早在去年Microsoft宣佈新的Surface Laptop 3和Surface Pro X系列，將不會搭載Intel的處理器，而是與AMD和高通（Qualcomm）合作。（法新社圖片

與AMD合作方面，Microsoft以AMD Zen+架構的12nm Ryzen 5和Ryzen 7 Surface元件增加額外繪圖核心，加強處理器性能，亦更適合放入Surface Laplop 3的輕薄機殼。與高通合作方面，Microsoft在Surface Pro X就使用高通Snapdragon 8cx處理器架構的客製化SQ1處理器，提高CPU和GPU 性能。SQ1是一款8核心處理器，是首款擁有Kryo CPU達最快3GHz時鐘週期的處理器。據Microsoft介紹，Kryo處理器適用於Windows，能平衡高性能和功耗。Microsoft Surface X2又使用與高通合作的SQ2處理器，效能再提升。

>>>傳微軟正研發Surface電腦自家晶片　以減低依賴英特爾

記者：李彥煒

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