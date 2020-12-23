【小老闆生意經@iM網欄】零售寒冬商店變陣求存 銷售產品貴精不貴多

本地第四波疫情嚴峻，政府周一（21日）宣布再延長現時防疫措施14天，包括2人限聚令、晚市禁堂食等，至明年1月6日才屆滿，意味整個聖誕節至除夕夜，市民只好在家過節。聖誕節假期、除夕元旦等節日一向是零售業的旺季，如今政府將防疫措施再延長14天，對零售商店生意的確有很大影響。

商家需變陣迎接零售寒冬

在新冠疫情及內地遊客近乎絕跡的雙重打撃下，本地各行各業的營商環境持續嚴峻，不過早前政府公布本地10月份零售數據及失業數字，其跌勢似乎有喘定的跡象。本地10月零售業總銷貨價值的臨時估計為274億元，按年跌8.8%，勝市場預期，跌幅亦較9月略為收窄4個百分點；失業率方面，根據政府統計處公布的數據，9月至11月經季節性調整的失業率為6.3%，較8月至10月數字僅微跌0.1個百分點，跌勢較之前早幾個月明顯收窄，反映勞工市場呈現輕微改善跡象。

話雖如此，疫情再度迅速蔓延，零售業的經營環境及就業市場則有機會再度轉差。為了應對衝擊，商家一定要適時作出改變，好讓商店吸引更多客人光顧。當生意不好的時侯，商家就要改變經營策略或配合有效的銷售手段，這樣才可在逆市中站穩陣腳。目前市道欠佳，不少店舖的利潤大不如前，但有生意總比無生意的好。只要店舖沒有因為疫情的緣故而結業，當防疫限制措施放寬及疫苗成功推出後，行業就會漸漸走出陰霾，店舖的生意就有機會回復正軌。筆者深信，待所有不明朗因素消化過後，居民潛在消費需求有望釋放，明年（尤其是下半年）零售業的營商環境有機會比今年的好。

貴精不貴多的入貨策略

筆者猶記得當年沙士之後，本地零售業是靠內地自由行急增而回復正軌。而今次疫情過後，相信本地零售業不再靠內地自由行，反而轉至靠電商。原因是疫情期間，實體零售店生意慘淡，惟電商平台卻錄大幅增長。可見疫後新常態是，傳統零售會跟電商爭生意，而擁有電商平台的商店會比只擁有實體店的商店生意更好。而愈早發展電商平台的商店，其發展前景更具競爭優勢。

然而，做生意一般都會經歷順境或逆境，面對逆境，成功守業對商家而言亦算一種挑戰。為了節省成本開支，小本經營的商家在逆市期間不宜積極擴充，反而應把蝕本或銷售成績較差、堆積大量存庫的產品降價出售，好讓商店有更多現金流作周轉。

而在銷售產品方面，逆市期間不宜大手入貨，反而是主力採購一些較暢銷的產品，或是針對高端消費者為主，採購的產品寧貴精亦不貴多。每批產品入貨數量減少，待成功賣出後再補貨，這樣商家便不用大量堆積存貨，節省成本之餘，在貨源較短缺的情況下，即使其價格稍拓高一些，其產品質素具保證的話，消費者亦願意購買。除此之外，商店的目標客戶群針對高端消費者，這樣更能提升平均客單價，有助商家爭取更大的利潤。至於如何有效吸引高端消費者成為目標客戶群？除了銷售的產品具質素外，更可從服務態度入手，令客人有更好的購物體驗。商家或店員要對其銷售產品有一定的認識，其專業的銷售意見及服務，將深得高端消費者的喜愛，令他們日後再次回頭光顧。

作者_Anna簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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