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英旅客禁令前抵德國 受「囚犯式」看待

環球政經 16:50 2020/12/22

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英國新冠肺炎疫情加劇，不少歐洲國家禁止英國班機入境。周日有英國航班抵達德國漢諾威機場後，得悉德國剛頒佈的臨時入境禁令快將生效，抵達後須通宵等待檢測結果。

【專家評論】英國人逃出倫敦掃清超巿  病毒變種點解是政府的錯？：【下一頁

除了英國旅客受到嚴格對待，從英國回國的德國國民都受到嚴格對待。知情人士指。在德國當局針對英國航班旅客的入境禁令，於周日深夜生效前，所有抵埗旅客未獲離開機場，同時有衞生官員和醫護立即採檢。

【英國疫情】變種新冠病毒9月已出現  快速取替舊版病毒  具超級傳播力：【下一頁

有旅客向外媒表示，自己就像囚犯一般被看待，有些旅客透過網絡發布影片求助，希望有人能協助他們離開機場。雖然旅客大感不滿，但部分德國國民支持此舉，這證明政府對防疫的程序相當嚴謹。

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責任編輯:翁嘉陽

英國 德國 新冠肺炎疫情

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