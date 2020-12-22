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【A股布局】總結歷次限電令經驗　資源價格上行利好周期股

股樓投資 15:59 2020/12/22

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正在中國經濟持續復甦之際，國內多個省份突然全面限電，而工業用電需求驟升，致發電供應不勝負荷，是當局被迫限電的原因之一。

【騰訊700】騰訊按互聯網貸款新規 下調微粒貸信貸額度，請看【見下頁

回顧近年歷史，中國曾在2008、2010年和2018年出現不同程度的限電，都是因雪災所引致。中信證券指，目前的基本面環境與2008和2010年較為相似，體現在煤炭庫存壓力，電力供需矛盾加劇。

相之，2018年的煤炭供應充足，電力供應壓力並未明顯升高。換言之，2008、2010年對目前的電荒有較高的參考價值。

該行報告稱，2008、2010年推出限電令後，煤炭、有色及黑色金屬等工業品價格延續上行，部分周期股有望隨之得益。

【樓市現象】年近歲晚業主趕收爐賣大包 太古城3房劈13%至3.3萬租出，請看【見下頁

不過，盡管大規模限電通常會令工業品價格上升，工業生產往往可能出現放緩，進而債市也有所震盪。

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記者：林衛

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