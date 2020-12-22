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【長和系】傳合資公司被列入美國黑名單 長和澄清早已出售所有持股

股樓投資 17:02 2020/12/22

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美國商務部將58間與軍方有聯繫的中國企業列入「軍方終端用戶」黑名單，名單當中有一間機構名為「和記奧普泰通信技術有限公司」，被指是長和（00001）旗下的子公司。其後長和發聲明澄清與該公司沒有任何關係。

【騰訊700】騰訊按互聯網貸款新規 下調微粒貸信貸額度 詳情請看[下一頁]

長和發表聲明指，有媒體報道，一間名為「和記奧普泰通信技術有限公司」的機構被列入美國商務部「軍方終端用戶」黑名單。但長和於2015年已將此公司的全部股份售予另一機構，因此，集團現時並無持有該公司的任何股權，亦與該公司無任何關係。而該公司現在已更名為「重慶奧普泰通信技術有限公司」。

【摩笛吹奏】大摩再唱好光伏孖寶　相信兩公司明年可維持高利潤表現  詳情請看[下一頁]

長和全日跌2.7%，收報52.55元，成交近4.5億元。

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撰文 : 趙家盈

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