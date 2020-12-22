【專家評論】英國人逃出倫敦掃清超巿  病毒變種點解是政府的錯？

英國出現變種病毒，各國禁英國機入境，上周日單日國內新增確診人數創新高，倫敦宣 布再次封城，大批倫敦居民趁封城前出走，留城的掃清超巿存貨。倫敦大學學院全球健康及持續發展教授Anthony Costello撰文，直指政府連串失誤令病毒有機會變種。

科學家估算病毒在廣泛傳播，每個月會出現兩次變種，由3月至今共9個月，科學家發現病毒基因排序出現17次變化，以英國逾200萬人受感染，其傳播速度極快。肯定一點是受感染的人愈多，病毒變種的機會就愈高。現時很多人責怪疫情失控是因為病毒變種，但他認為是由於政府無能所致，早在3月時專家小組已提出要採取高級別投疫措施，以防第二波疫情，但政府由始至終的策略卻是為減低NHS醫療系統壓力，而不是消滅病毒。

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他又指政府花數十億美元，把測試及跟踪系統外判給私營公司，但政府從來它沒有監控自我隔離人士的比率，也沒有向那些要求在家隔離的人提供財政支持，當中許多人是餐搵餐食的，根本不願被隔離。三月封城後，感染率下降，政府再次未能及時採取措施抑制這種病毒。

病毒不受控更大機會出現變種。現在除了封鎖措施的經濟成本外，英國更被其他國家隔離。政府是施政拖延和似乎無法做出適當的決定，導致英國成為世界上最糟糕的死亡率之一。今年聖誔已夠糟糕，期望復活節時不要重演。

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責任編輯：鄭靜珊