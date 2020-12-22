  • 18°C
香港時間 : 20201222日 (二) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國券商平台Robinhood將孖展息削半至2.5厘

Hot Talk 18:42 2020/12/22

分享：

Robinhood 上周被SEC指控，指該平台就收入來源和執行交易訂單作出誤導性陳述，Robinhood同意支付6500萬美元罰款，但否認相關指控。

深受散戶投資者熱愛的美國「零佣金」網上券商平台Robinhood周一宣佈，將高級客戶的年孖展息率從5厘削減一半至2.5厘，打造行內最低及最具競爭力的利率之一。Robinhood Gold高級客戶只需要每月繳付5美元，便可獲得最多1000美元的孖展額，該筆款項可在自己的賬目中用於投資。當高級客戶借款超過1000美元時，在最新優恵下，高級客戶只需繳付2.5厘年利率。

Robinhood 上周被SEC指控，指該平台就收入來源和執行交易訂單作出誤導性陳述，Robinhood同意支付6500萬美元罰款，但否認相關指控。

Robinhood 行政總裁Vlad Tenev近日接受外媒訪問指，SEC的指控是針對Robinhood過去的運作，現時Robinhood已就有關問題作出員工調動，保證公司運作符合法規，SEC對Robinhood的指控並不能反映現時的Robinhood。

SEC上周指Robinhood誤導客戶，詳情可見﹕【下一頁

Robinhood免佣免平台費，到底是如何賺錢的？ 詳情可見﹕【下一頁

不過，除了誤導消費者外，Robinhood其中一個引起的爭議是以投資遊戲化（Gamification）的方式吸引缺乏投資經驗的年輕人進行投資。據路透社報道，密歇根州證券監管官員William Galvin 上周對Robinhood提出訴訟，指Robinhood把投資當成遊戲吸引年輕人，例如投資版面背景有五彩繽紛的彩花，投資過程猶如玩遊戲，過程並「不道德」，Robinhood亦沒有保護好沒有投資經驗的客戶。

指Robinhood把投資當成遊戲吸引年輕人，例如投資版面背景有五彩繽紛的彩花，投資過程猶如玩遊戲，過程並「不道德」。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章﹕【金融監管】鼓勵舉報金融違規行為　美國SEC向告密者提供近9億獎金

【美股焦點】蘋果夥TikTok提供4個月Apple Music免費試用

拜登接種新冠疫苗　呼籲美國民眾接種

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

投資產品 美股

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：應對恐慌策略 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

下一篇文章

【美股期貨】美股期貨個別發展　道指期貨跌50點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【港元定期存款】5中小行搶乘加息尾班車 不敵高息王5.2厘
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945周一截止招股　孖展錄得222億超購近504倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600第二日招股火熱　孖展錄得121.4億、超額認購138倍（不斷更新）
【新股IPO】新紐科技9600第二日招股火熱　孖展錄得121.4億、超額認購138倍（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨個別發展　道指期貨跌50點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨個別發展　道指期貨跌50點　納指期貨升0.3%（不斷更新）
【虛擬銀行】富融銀行正式開業　推5厘港元定存、3個月利息475元
【虛擬銀行】富融銀行正式開業　推5厘港元定存、3個月利息475元
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購
【新股IPO】新紐科技9600招股一手入場費3523元 國際配售已獲足額認購