美國券商平台Robinhood將孖展息削半至2.5厘

▲ Robinhood 上周被SEC指控，指該平台就收入來源和執行交易訂單作出誤導性陳述，Robinhood同意支付6500萬美元罰款，但否認相關指控。

深受散戶投資者熱愛的美國「零佣金」網上券商平台Robinhood周一宣佈，將高級客戶的年孖展息率從5厘削減一半至2.5厘，打造行內最低及最具競爭力的利率之一。Robinhood Gold高級客戶只需要每月繳付5美元，便可獲得最多1000美元的孖展額，該筆款項可在自己的賬目中用於投資。當高級客戶借款超過1000美元時，在最新優恵下，高級客戶只需繳付2.5厘年利率。

Robinhood 上周被SEC指控，指該平台就收入來源和執行交易訂單作出誤導性陳述，Robinhood同意支付6500萬美元罰款，但否認相關指控。

Robinhood 行政總裁Vlad Tenev近日接受外媒訪問指，SEC的指控是針對Robinhood過去的運作，現時Robinhood已就有關問題作出員工調動，保證公司運作符合法規，SEC對Robinhood的指控並不能反映現時的Robinhood。

SEC上周指Robinhood誤導客戶，詳情可見﹕【下一頁】

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不過，除了誤導消費者外，Robinhood其中一個引起的爭議是以投資遊戲化（Gamification）的方式吸引缺乏投資經驗的年輕人進行投資。據路透社報道，密歇根州證券監管官員William Galvin 上周對Robinhood提出訴訟，指Robinhood把投資當成遊戲吸引年輕人，例如投資版面背景有五彩繽紛的彩花，投資過程猶如玩遊戲，過程並「不道德」，Robinhood亦沒有保護好沒有投資經驗的客戶。

▲ 指Robinhood把投資當成遊戲吸引年輕人，例如投資版面背景有五彩繽紛的彩花，投資過程猶如玩遊戲，過程並「不道德」。

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編輯﹕賴奕羚