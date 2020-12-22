英國現新冠變種病毒確診個案　本港今起暫停寄往英國的所有空郵服務

英國疫情趨嚴重，過去周日（20日）單日新增確診達創新高達3.6萬宗，倫敦政府隨即宣布再次封城，多國亦禁來自英國航班降落，變相禁來自英國的旅客入境。被形容為疫情失控的英國，原因可能跟病毒變種有關，英首相約翰遜指變種病毒的傳染性高70%。

香港郵政昨日（21日）宣布，由於航班暫停服務，寄往英國的所有空郵服務（包括特快專遞服務）將由今日（22日）起暫停，直至另行通告。寄往英國的平郵服務則仍舊維持，市民可考慮以平郵方式投寄郵件往英國。



市民可瀏覽香港郵政網站www.hongkongpost.hk/tc/about_us/whats_new/notices/index_id_1016.html參閱各海外目的地現時可提供的服務類別。

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責任編輯：黎淑雯