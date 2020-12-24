【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】生女後繼續衝擊奧運全運亞運 姚潔貞全馬不停步盼更上一層樓

姚潔貞訪問(上集)

講到近年馬拉松香港代表的表表者，當然非姚潔貞莫屬，早兩個月在波蘭的國際田聯半馬拉松錦標賽，以1小時12分10秒打破香港紀錄，去年7月亦在澳洲黃金海岸馬拉松以2小時34分07秒打破塵封15年的女子香港全馬紀錄，一時無兩。當大家期待潔貞可以今年衝擊東京奧運時，奈何疫情擴散全球，即使明年東奧如期舉行，潔貞仍要為參賽資格而努力。

▲ 姚潔貞今年十月在波蘭打破女子半馬香港紀錄。(所有圖片來源：姚潔貞 Christy Yiu facebook專頁)

▲ 潔貞在去年澳洲黃金海岸馬拉松比賽打破女子香港全馬紀錄。

潔貞在去年澳洲黃金海岸馬拉松比賽打破女子香港全馬紀錄。

潔貞接受訪問時坦言，現時對參與東奧的信心不算大，因為東奧女子馬拉松名額只有80個，現時她排名只有90多，目前台灣及日本等跑步賽事亦不接受港人報名，剛剛星期天(12月20日)的台北馬拉松亦因為未能申請入台證而無法參賽，可能要等待明年4至5月才能到歐洲參加海外賽事，力爭在明年5月31日截標前達標。至於之後的賽事，潔貞指自己亦未曾參加過全運會及亞運會的全馬項目，希望可以參與，以及亦會出席明年香港馬拉松賽事。

潔貞早兩年誕下女兒陳瑤後，很快就恢復練習，更一口氣破下兩個紀錄。潔貞笑言生完女兒之後仍然很想跑步，因為覺得自己跑得未夠快，當時全馬亦未打破香港紀錄，之前一直想破亦破不到，女兒亦是令自己更加努力的原因。潔貞希望透過帶女兒去運動場認識不同的人，及看到媽媽跑步，從媽媽身上知道做運動的好處，長大後亦能如自己一樣恆常及喜歡運動。

▲ 潔貞誕下女兒前與老公陳家豪甜蜜照。

▲ 早前潔貞在體院隔離集訓，家豪帶同女兒探望潔貞。

雖然如此，潔貞指誕下小朋友後初初跑步亦感到吃力，因為自己本身餵母乳，要花很多時間餵奶及泵奶，女兒亦因有黃疸而經常要帶她進出醫院檢查，所以隔了一段時間才開始慢跑及運動，亦有助為自己修身。到開始適應兼顧運動及照顧小朋友時，女兒亦開始漸大，不可以單靠老爺奶奶照顧女兒，例如本來可以早上九點練跑，但可能因女兒不同的突發狀況，可能要接近中午才出門，與生女前七、八點就開始練跑不同，令每日練第二課前的休息時間也少了，自己亦心急想追奧運達標時間而盡力練習，加上年紀漸長，多了傷患，最近膝蓋亦因為第三次受傷而要全面休養，暫停練習。

潔貞指現時已沒有像以往衝速度衝得那麼盡，以往一星期可能會有三課高強度訓練，現時則減至兩課至兩課半左右，反而會跑長一點，儲多少少里數，加上生完小朋友後易肥，衝速度沒有以前那麼快，夾硬來很容易受傷，現時已逐漸適應這個模式。平日練習方面，大致都會一日兩課，一星期會練長課一次，短途課則為8至12公里。

▲ 在體院訓練期間，潔貞需要進行速度訓練，備戰波蘭半馬。

不少新手媽媽在生完小朋友後，都可能因為沒時間而將跑步擱置，全力以照顧小朋友為主。潔貞則認為生育後未必一定要放棄跑步，盡量不要自己一個處理所有事，要找身邊人例如家人幫手，或者與朋友互相交流。潔貞指做運動總會抽到時間，只是可能沒有像以前那麼頻密，一星期做到兩次，每次落街跑步20至30分鐘已經很好。即使不能外出，亦可以在家中練體能，以往可能連續一小時做，現在打散來做亦不要緊，先做五分鐘手肩，待一會處理事情後再做五分鐘腹肌，在大半天內不時抽時間練習就可，最重要是不要放棄。「新手媽媽唔好介意只得很少時間，應盡量偷時間偷機會去做運動，積少成多自然對身體有好處。他日小朋友長大後，自己要重拾跑步，亦不會有太大難度。」

▲ 即使家務再忙，只有20分鐘空閒時間，潔貞都會抽時間去跑步。

在下星期訪問的下半部份，將會講講潔貞小時候跑步踏上運動員之路的經過，長大後全職運動員與護士職業的取捨，以及如何與丈夫陳家豪互相以「激將法」去推動大家，唔好錯過喇！

作者_Clayton Lauw簡介: 跑齡10年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，今年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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