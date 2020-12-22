【美股焦點】蘋果電動車最快2024面世　著名創投：對Tesla影響不大

路透社引述消息人士指，蘋果正研究自動駕駛技術，計劃2024年起開始生產電動車，並採用自主研發的電池技術，消息又指蘋果這項名為「泰坦計劃」的項目中，關鍵是新電池的設計，預計能夠降低電池成本及增加續航力。

創投基金Loup Ventures創辦人Gene Munster指，蘋果生產電動車對Tesla影響不大，他接受外媒訪問時說：「電動車佔今天汽車銷售3%，5年後佔比將會增至30%，而蘋果生產電動車對Tesla只增一點風險。」他又指，相信5年後Tesla在這三成汽車銷售當中，掌有三分之一的市佔率，蘋果推出電動車將會影響另外三分之二的電動車市場。

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然而，他承認蘋果研發電動車的消息會對Tesla股價有短期影響，投資者考慮Tesla估值時也會將該風險計算在內，他預期蘋果電動車的消息將會在數個月內降溫。但如果市場長遠仍關注相關動向，則將會影響Tesla 2023年或以後的估值。

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