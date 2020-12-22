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【韓國疫情】南韓傳媒：金正恩疑飛往北韓東海岸別墅避疫

環球政經 15:22 2020/12/22

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全球新冠疫情再趨嚴重，韓聯社根據航班動向追蹤網站「Flightrader24」和「No callsign」，發現疑似北韓領導人金正恩的專機、高麗航空JS671客機，在今日(12月22日)上午10時5分左右從平壤飛往東海岸，估計他是飛往位於江原道元山的私人別墅，躲避新冠疫情。

韓聯社報道，該飛機機型為烏克蘭安東諾夫（Antonov）公司製造的AN-148，經常用作金正恩專機。雖然該航班的目的地沒有公佈，但有關方面預測，金正恩可能為躲避新冠疫情前往位於江原道元山的私人別墅。

而在今年4至5月傳出金正恩健康出問題時，美國曾披露他住在元山別墅。

新冠肺炎無症狀患者增加 亞馬遜關閉新澤西州倉庫，請看 下一頁

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》12月20日報道指，勞動黨第八次全國代表大會召開在即，籲各崗位的幹部應以最高覺悟發揮作用，承擔更大的防疫責任。報道指，絕對服從緊急防疫措施是守護家人、祖國和人民的重大職責，在八大即將到來之際，更要全面築牢防疫陣地，確保會議順利召開，誓死保衛祖國和人民的安寧。

至於南韓，疫情近日仍然嚴峻，全國多地出現集體感染事件。據南韓中央防疫對策本部通報，南韓昨日新增確診病例869宗，累計確診5.1460萬例。

 

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責任編輯：葉卓偉

金正恩 疫情 平壤 北韓 南韓

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