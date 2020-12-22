【方圓公關人生@iM網欄】泡泡瑪特上市隨想   商業模式虛實兼備令企業估值飛天？

中國最大潮流玩具品牌泡泡瑪特（9992.HK）上周香港上市，出現了幾個有趣現象，最「驚喜」的並非該股首日掛牌股價升近八成一手賺幾千回報，而是市場驚覺靠賣潮流玩具都可以成就一間市值過千億的上市王國，同時又「發現」了內地原來已流行了好幾年的「盲盒」潮流文化新大陸，而市場亦很好奇，企業估值急升與公司商業及營運模式究竟有多大的關聯性？



公司主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，擁有受歡迎的自家品牌及知識產權（IP），同時銷售第三方品牌之周邊產品包括「盲盒」、手辦、拼圖、毛絨及電動玩具及相關配件，此外與迪士尼及環球影業等知名IP供應商亦有穩定的授權關係。說明一下，「盲盒」是內地用語，即日本流行歷史更長的mini figures，香港有稱為「盒蛋」，即包裝一樣但要購買後拆開才知道是抽中甚麼款式公仔的盒裝玩具。而內地「盲盒」潮流毫無疑問是這股票的賣點之一，筆者是kidult，知道玩具的吸引力，對「盒蛋」亦不陌生，明白那種購買東西竟會產生不確定性及刺激感的詭異消費心理（！），同時也不懷疑內地Z世代強勁的消費力，令人納悶的是，支撐著公司逾千億市值的市場投入資金是怎麼想的？有透徹了解過公司業務及發展潛力？高速增長消費經濟股如何維持如斯高估值？



招股文件顯示，公司2019年度淨利潤達4.51億元，按年大增3.5倍，招股價已達過百倍歷史市盈率；保薦人之一的中信證券在其上市前發表報告給予估值為421.2億港元至561.6億港元，現時最新市值為1,079億港元（截至上周五收市計），已超過估值愈倍，是上市前低估了公司前景嗎？抑或是低估了市場資金的熱情？不過無論如何，公司在2019年4月於新三板除牌，當時市值僅20億元人民幣，年半後轉戰香港有如此成績的確很勵志。



筆者畏高，股價或估值太高從來不敢高追，但也不會小覷這些高估值上市公司，因為創作力量同幻想通常會嚇你一跳，像泡泡瑪特售賣潮流玩具，是「實」，又表明將會與不同的藝術家合作發展IP產業，這是「虛」（藝術價值本身就很「虛」呀！），而更重要的是創辦人曾經表示公司目標在五年內成為「中國廸士尼」，也是「虛」，但實中有虛，虛虛實實，市場受落。



一件玩具附帶一個夢，多麼令人憧憬。的確，新世代商業模式中若能虛實結合，從實體導向虛擬，是成功的其中一條程式，有一天這個夢成真，到時再看看估值會去到那個水平。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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