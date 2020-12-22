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【英國疫情】世衛﹕新病毒株未失控 變種速度較流感慢

環球社會熱點 15:52 2020/12/22

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英國出現高傳染性的變種新冠病毒，令民眾人人自危，多國亦因此對英國實施入境禁令。世衛(WHO)公共衛生緊急部門主任瑞安（Michael Ryan）指，英國的變種新冠病毒尚未失控，現時的措施可控制病毒蔓延。有世衛官員指出，新冠病毒變種速度較流感慢，而且新冠疫苗對變種病毒依然有效。

專家警告新冠病毒變種 兒童恐如成人容易感染 【下一頁】

瑞安表示，英國的變種新冠病毒目前尚未失控，現時的防疫措施仍有效控制病毒傳播。他稱即使新冠病毒變種後傳染性更高，但世衛及一眾成員國仍有能力遏止新冠病毒蔓延。

另有世衛官員指，現時新冠病毒的變種速度較普通流感慢，即使英國的變種新冠病毒傳染率增加，但仍低於腮腺炎（mumps）等疾病。

世衛首席科學家Soumya Swaminathan稱，世衛留意到新冠病毒曾多次變種，但這些變化都未見影響藥物及疫苗的效果，相信現時的新冠疫苗仍然對變種新冠病毒有效。

FDA前局長﹕英國變種病毒或已在美出現 【下一頁】

事實上，世衛早前亦強調，正在就變種新冠病毒進行一連串調查，但現階段沒有證據顯示病毒變種後會更具致命性。

責任編輯：郭麗明

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