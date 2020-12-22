【樓市現象】年近歲晚業主趕收爐賣大包 太古城3房劈13%至3.3萬租出

全球疫情再次嚴峻，樓市不明朗因素再增，加上臨近年底，不少業主為免單位於新一年仍未能租出，寧願劈租搶客，近日市場出現不少大幅減租個案。其中太古城青松閣高層C室3房單位業主剛劈價13%租出，較對上一份租約租金也低出7%。

【樓市故事】十年前「落錯車」 怕將來無能力租樓 租客把握疫市重新上車468萬購屯門居屋，詳見【下一頁】



中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城12月暫錄得50宗租賃成交，平均實用呎租36.9元。分行日前促成太古城青松閣高層C室的租賃成交，實用面積897平方呎，間隔為3房套，向東南，望開掦園景，附有雅緻裝修。

趙鴻運指，業主10月中叫租38,000元，由於年近歲晚，最終願以33,000元將單位租出，減租幅度達13%，折合平均實用呎租37元，租金較對上租約35,500元低出7%。趙鴻運指，原業主於2011年8月以1030萬元買入單位，持貨9年，租金回報3.8厘。

【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交，詳見【下一頁】

南區臨海屋苑海怡半島也錄減租7%的個案，香港置業營業經理郭詠詩表示，海怡半島19座低層H室，向西南望內園海景，4房間隔，實用面積約871平方呎。單位以每月約34,500萬元放盤10日，即獲區內客接洽，議價後減價約2,500元，以月租約3.2萬元成交，減租幅度逾7%，實用呎租約36.7元。

據了解，新租客為家庭客，心儀單位景觀佳，加上業主願意減租，在睇樓3次後決定承租。資料顯示，業主於2010年10月以約840萬元購入上述單位，現享回報4.6厘。

【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍