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【企業聯乘】ZA Tech夥OVO 集團發展印尼保險科技業務　推動保險公司數碼轉型

商業 14:56 2020/12/22

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眾安科技國際有限公司（ZA Tech）今日宣布，與印尼電子錢包平台OVO 集團成立合資公司，發展印尼保險科技業務。（ZA Tech網站圖片）

眾安科技國際有限公司（ZA Tech）今日宣布，與印尼電子錢包平台OVO 集團成立合資公司，為印尼保險公司提供ZA Tech自家研發的保險科技專長和應用，加快推動印尼保險公司數碼轉型。

【宅經濟】SHOPLINE推Facebook商業擴充套件　助中小企進軍社交媒體電商市場

【支援中小企】貿發局夥騰訊雲推數碼營銷方案　助中小企數碼轉型
 
目前印尼的保險覆蓋率偏低，全國參與私人保險計劃的人口僅佔約1.7%，但經濟發展蓬勃，過去3年平均年增長率逾 5%。ZA Tech故與OVO 集團，共同開拓潛力巨大的印尼市場，從而進一步數碼化亞洲的生態系統和滿足用戶日增的需求。合作計劃下，ZA Tech 將發揮其保險創新和自主科技研發方面的優勢，為OVO 集團提供以最先進技術打造的平台方案，協助 OVO 集團處理大規模數據。
 
ZA Tech行政總裁宋玄壁相信，是次與 OVO 集團合作所產生的協同效應，可以讓兩間公司共同發展和改善印尼整體用戶體驗，透過全方位和創新的數碼方案滿足消費者不同的需要。

【支援初創】宏利夥Brinc推初創企業培育計劃　重塑未來保險業創新技術

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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