【吸引外資】日本擬簡化海外基金入駐手續　強化國際金融中心地位

日本近年計劃推出不少金融政策，強化其國際金融中心地位。據日本共同社報道，日本金融廳專家會議彙總報告草案，提議簡化海外基金進駐日本市場的行政手續，冀加強吸引外資金融機構。《金融商品交易法》修正案將提交明年的例行國會。

據報道，為了吸引外資基金進入日本市場，將為有業績的海外基金，允許以簡便手續開展業務，限期約5年；為允許其正式入駐前的試行。

在日本國內開展投資業務，目前需要基於《金融商品交易法》向金融廳註冊。為了方便以海外投資者及法人為主要客戶的海外基金紮根，對繼續開展業務時的手續亦會進行簡化。另外，為了強化國際競爭力，同一集團內的銀行和證券公司的信息共享，其海外客戶部分將有所放寬。

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責任編輯：葉卓偉