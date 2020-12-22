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【Tesla】馬斯克：Tesla將於明年推全自動駕駛訂閱制

科技 17:44 2020/12/22

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Tesla明年將推出全自動駕駛訂閱制，讓車主可以透過較低的價格，升級電動車自動駕駛功能。

近年不少商業服務採取付費訂閲制，以吸引顧客長期使用服務。最近美國電動車廠Tesla表示，將在2021年推出全自動駕駛訂閱制，讓車主可以透過較低的價格，升級電動車自動駕駛功能。

據外媒報道，日前Tesla行政總裁Elon Musk，在社交媒體Twitter上發文透露，該公司將在明年年初，推出全自動駕駛（Full Self-driving，FSD）系統訂閱制，訂閲的車主無需支付高昂費用，也可升級電動車的軟件功能。事實上，Tesla在本年發表第一季財報時，就曾經透露會推出FSD訂閱服務。不過，Elon Musk暫沒有詳細説明訂閲價格，以及正式推出日期等資訊。

近日，Tesla行政總裁Elon Musk在Twitter上透露，將於明年年初，推出全自動駕駛（Full Self-driving，FSD）系統訂閱制。（Twitter截圖）

<<Tesla暫停部分Model S及X生產線　傳因高階車需求較Model 3低

<<傳蘋果向Tesla挖角研發Apple Car　料最快於2024年面世

目前，Tesla的全套自動駕駛系統價格約1萬美元（約7.75萬港元），但只提供一般的半自駕功能，包括自動變換車道、自動泊車、辨認交通燈或停車標誌等，因此難以吸引車主購買全套系統。外界認為，FSD訂閱制的付費門檻相對較低，相信能吸引車主訂閲服務，以體驗更多電動車新功能。

責任編輯：李寶如

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