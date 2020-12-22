【輝瑞疫苗】BioNTech：6周研發出針對變種病毒疫苗

▲ 。與輝瑞共同研發疫苗的BioNTech更表示，可在6周内研發出針對變種病毒的疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國出現新冠肺炎變種病毒，外界憂慮變種病毒會造成新冠疫苗失效。研發新冠疫苗的輝瑞（Pfizer）及Moderna都宣布，會針對變種病毒再進行測試，研究新冠疫苗對變種病毒的效用。與輝瑞共同研發疫苗的BioNTech更表示，可在6周内研發出針對變種病毒的疫苗。

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BioNTech行政總裁沙欣（Ugur Sahin）周二（22日）表示，雖然目前未有確切證據證實，其研發的新冠疫苗能否有效對抗變種病毒。但他強調從科學角度分析，疫苗引發的免疫反應很可能有效應對變種病毒。

沙欣指出，英國變種病毒株的蛋白質，與現時的病毒株蛋白質有99％相同，因此BioNTech在科學角度方面，有信心其研發疫苗可有效對抗變種病毒。沙欣表示仍需進行實驗證實效果，取得試驗數據需時約兩周。他表示如需 為變種病毒調整疫苗，BioNTech可在大約6周內進行調整。

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輝瑞表示該公司目前正建立數據，以説明接種輝瑞疫苗獲得免疫力者的血液樣本，是否能夠使來自英國的變種病毒株失效。

Moderna亦發表聲明指，根據目前為止的數據，該公司期望Moderna疫苗所產生的免疫力，能夠抵抗英國最近發現的變種病毒。Moderna表示會於接下來數周進行額外測試，以證實上述期望。

新型冠狀病毒過往也曾經發生變種，但輝瑞及Moderna均表示，發現他們研發的疫苗能有效抵抗。

CNN引述正研究英國變種病毒株基因組的研究人員指，他們憂慮病毒變種或會降低疫苗效用。

弗雷德·哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）疫苗和傳染病學副教授貝德福德（Trevor Bedford）預計，疫苗效用會出現一定程度的下降，但預計不會完全摧毀疫苗的效用。

責任編輯：鄭錦玲