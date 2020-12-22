【新冠疫苗】Moderna輝瑞測試疫苗對變種病毒效用

▲ 研發新冠疫苗的輝瑞及Moderna都宣布，會針對變種病毒再進行測試。

新冠肺炎疫情全球大流行，英國出現新冠肺炎變種病毒，外界憂慮變種病毒會造成新冠疫苗失效。研發新冠疫苗的輝瑞及Moderna都宣布，會針對變種病毒再進行測試，研究新冠疫苗對變種病毒的效用。

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Moderna發表聲明指，根據目前為止的數據，該公司期望Moderna疫苗所產生的免疫力，能夠抵抗英國最近發現的變種病毒。Moderna表示會於接下來數周進行額外測試，以證實上述期望。

而另一間研發新冠疫苗的藥廠輝瑞（Pfizer）表示，該公司目前正建立數據，以説明接種輝瑞疫苗獲得免疫力者的血液樣本，是否能夠使來自英國的變種病毒株失效。

新型冠狀病毒過往也曾經發生變種，但輝瑞及Moderna均表示，發現他們研發的疫苗能有效抵抗。

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CNN引述正研究英國變種病毒株基因組的研究人員指，他們憂慮病毒變種或會降低疫苗效用。

弗雷德·哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）疫苗和傳染病學副教授貝德福德（Trevor Bedford）預計，疫苗效用會出現一定程度的下降，但預計不會完全摧毀疫苗的效用。

責任編輯：鄭錦玲