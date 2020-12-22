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【中美角力】多間中俄企業被列入美商務部黑名單 包括香港飛行服務隊

環球政經 16:42 2020/12/22

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美國商務部公布了新一份軍方終端用戶（military end users）實體黑名單，共有103間企業上榜，當中58間來自中國，45間來自俄羅斯，香港飛行服務隊亦在今次的黑名單上。

美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中提到，被列入黑名單的實體有軍方背景或有聯繫，因此美國會與不同夥伴合作，對抗利用美國技術的這些企業，從而打擊中國及俄羅斯。

【美國制裁】被列入美國實體清單　中芯國際再被美國制裁 【下一頁

所有美國公司將被限制與黑名單上的企業交易，包括出口及轉口貨品及技術，除非這些美國公司向美國商務部申請特別許可。而羅斯亦指出商務部正在建立一個新的程序以協助本國公司出口技術，當中包括協助篩選有軍事背景的客戶。

本港飛行服務隊亦在黑名單中，但美國商務部沒有解釋上榜原因。外界質疑與今年8月12名港人涉嫌偷渡被內地扣留有關，有媒體報導在12名港人偷渡期間，飛行服務隊的飛機在有關水域上空監視，被質疑與警方合作，政府早前否認相關報導。

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撰文 : 張健兒

軍事 羅斯 飛行服務隊 制裁 俄羅斯 香港 中國 美國

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