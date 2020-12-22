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【Apple Car】傳蘋果重回智能車研發  最快2024年面世 成Tesla最強對手？

環球政經 14:56 2020/12/22

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Tesla股價升完又升成焦點，不過可能將有強勁對手出現。一直傳手機蘋果研發智能車，不過計劃反覆，2015年傳蘋果會發展電動車，到2016年 有關計劃「縮皮」，團隊轉為發展電動車軟件，到去年更裁走了200人。

銷量太差？　Tesla將關閉Model S和Model X生產線18天【下一頁

被動資金湧入Tesla　尾盤狂拉10％撲700美元　昨成交量為近30日平均值4倍 【下一頁】

但近日有消息指，蘋果將重新研發智能車，並計劃最快2024年面世，但疫情影響可能要到2025年才有。有報導指蘋果智能車會有很多「外判」部份，例如自駕系統的LIDAR、電池則依赖Moncell設計等。蘋果對有關報導拒絕置評。

今月較早時候，有指蘋果把一份智能車自駕系統給一間人工智能公司的領導。台灣有報導則指，蘋果將於最快2021年推出智能車。回溯至2018年，被喻為「最強蘋果分析師」的天風證券分析師郭明錤預測，蘋果將於2023年至2025年間推出智能車。

 

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責任編輯:鄭靜珊 

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