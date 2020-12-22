Adobe Premiere Pro推出Beta測試版　支援蘋果M1處理器Mac

▲ Adobe宣佈，旗下影片編輯程式Premiere Pro for macOS將推出全新ARM版本，為蘋果M1處理器加入原生支援。

繼早前微軟（Microsoft）及視像通訊平台Zoom針對全新搭載M1晶片的Mac機作出更新後，日前再有軟件商Adobe宣佈，旗下影片編輯程式Premiere Pro for macOS將推出全新ARM版本，為蘋果M1處理器加入原生支援。不過，目前暫時還處於Beta測試階段，尚未對外公開。

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Adobe表示，將先從其核心編輯功能和工作流程，包括最多人使用的編碼器，如H.264，HEVC和ProRes開始，分階段把Premiere Pro的所有功能移植到ARM版本。不過，第三方整合需要由其各自的開發人員進行更新，才能在Apple自家Silicon核心晶片上運作。Adobe建議，用戶在ARM版本仍處於開發階段時，可透過使用Rosetta 2以模擬器方式，繼續運行Premiere Pro的macOS版本。

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此外，早在11月中時，Adobe已為其他應用程式，包括Photoshop和Lightroom推出ARM版本，而Premiere Rush和Audition亦在日前推出更新。考慮到蘋果僅在上月發布全新的Mac mini、MacBook Air以及13吋MacBook Pro，對於Adobe在支援M1處理器方面，已算是相對較快的轉變。

責任編輯：施雯雯