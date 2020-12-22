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【異動股】保利協鑫午後跌逾一成　信義光能、福萊特玻璃獲大摩唱好仍告跌

當炒股 13:58 2020/12/22

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光伏玻璃股過去數月急急炒起，近日趨波動，保利協鑫能源 （03800） 午後插逾一成，至下午1時43分，保利協鑫跌12%，報1.31元，成交達14億元。至於齊獲大摩提高目標價，信義光能 （00968） 仍跌2.4%，報17.86元，成交逾10億元；福萊特玻璃 （06865） 就跌3.2%，報26.8元，成交2.7億元。

國家能源局發布《新時代的中國能源發展》白皮書提出加快風能、太陽能、生物質能源開發，但同時指今後新能源發展基本不需要國家補貼，主要由市場決定。

廣東省多個地區突停電 港澳地區會否有影響？可見【下一頁】

摩根士丹利發表研究報告，隨國家工信部發表對水泥和玻璃產能互換實施的草案，指明太陽能玻璃可獲豁免，而新產能需獲國家工業聯會或當局聆訊，確保達到建築、技術、環保等標準，有利產能提升。

大摩預料，明年第四季才有更明顯新供應，內地太陽能玻璃產能至明年持續緊張，即使2022、23年市場將會供應過剩，但產能和新科技應用增加，可令收益率提升，信義光能、福萊特玻璃可維持高利潤表現。

大摩予信義光能目標價，由11.5元升至21元，福萊特玻璃目標價就由19元升至34元。

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編輯：麥德銘

香港股票 太陽能 國家能源局 福萊特玻璃（06865） 保利協鑫能源（03800） 信義光能（00968）

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