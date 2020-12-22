【絕世筍工】日男創新工種「什麼都不做的人」  年接千單生意成大紅人

80後日本男子森本祥司兩年前辭掉出版社工作後，在社交平台推特開了帳號寫着：「出租：什麼都不做的人。你想去一個人去但有點尷尬的舖頭、玩桌遊時湊不夠人數、不想一個人看櫻花？那麼你需要一個『什麼都不做的人』，只是陪在你身邊的人的時候，請你私訊我，告知工作內容和時間。」

看似無聊玩笑，但竟然生意滔滔。有邀他陪媽媽「放狗」、陪「大婆」捉姦壯膽、陪捉精靈、陪夫妻去申請離婚、陪坐在櫻花樹下發呆、甚至只是聽打工仔「發牢騷」等的千奇百怪的生意。還有媽媽要求他陪伴16歲癱瘓女兒過生日；亦有獨自來東京打工的女孩，最後失意沒能找到正職要離開東京，在東京最後一天找來森本陪她。

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森本的角色，都只是做一個陪伴者，真正是「什麼都不做的人」，寫明只是陪飲食及給簡單反應，不要期望給意見或甚至動手幫忙。初期他接生意只是收取由國分寺站出發的交通費及膳食費，但由於生意愈來愈好，他開始收服務費，每次「出動」收1萬日元（約750港元）。他現時一天要跑三至四單生意，每天早上8點多鐘就要「開工」，過去一年已接了過千單生意。

不少人質疑森本祥司這份「工作」，但生意實在太好，這份工作不僅養活了自己，他還將經歷寫成書出版、被畫成漫畫及拍成日劇，令他成為紅人，他在推持的追隨者就有27萬人，成為網紅。有很多人認為，雖然他什麼都不做，但其實他給人溫暖。

森本祥司的妻子初期也擔心丈夫，畢竟這份不似工作的工作能否維生，或被人白眼，但現時竟闖出名堂，她就再不介意丈夫當個「什麼都不做的人」。

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責任編輯：鄭靜珊