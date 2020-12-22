【汽車股】長汽今日曾升半成　美團王興都讚好？

▲ 長汽新能源汽車品牌歐拉內地熱銷，成為近期券商焦點

近期內地新能源汽車股受熱捧，長城汽車 （02333） 新能源車品牌「歐拉」銷情理想，獲多家券商調高目標價。長汽今早股價再升2.7%，月初而今已累升3成，最新獲美團 （03690） 創辦人首席執行官王興讚好，王興在自家成立的社交平台飯否發文稱：「長城汽車還是令人敬佩的。」

▲ 美團創辦人王興在社交平台飯否發帖文評論長汽

王興帖文雖然短短數字，但他並非是新能源車「塘邊鶴」，而是真金白銀的投資者。王興清華畢業多次創業都不離互聯網行業，但對整車行業也有大額投資，王興去年、今年率美團參與理想汽車（美：LI）上市前融資，投資額近8億美元。

吉利11月銷量按年增5%領克品牌續破紀錄 長汽銷量升26%，可見【下一頁】

年初時王興就評論，中國車企格局由「3+3+3+3」角逐下兩輪，3家央企是一汽、東風 （00489） 、長安；3家地方國企是上汽、廣汽、北汽 （01958） ；3家民企是吉利 （00175） 、長汽、比亞迪 （01211） ；3家新勢力是理想、蔚來（美：NIO）、小鵬（美：XPEV）。他認為，中國有大機率成為未來電動車第一大市場，短期不會一家獨大，令電動車新勢力有很多機會。

王興在今年中期業績指出，美團投資理想汽車是看准「移動、長期」，「未來將屬於電動汽車，而我們美團更希望能參與其中」。

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編輯：麥德銘