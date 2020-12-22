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【輝瑞疫苗】美國護士接種後頭暈 無更新IG被誤傳死訊

環球社會熱點 14:00 2020/12/22

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一名美國女護士接種輝瑞疫苗後突然暈倒，外界誤傳她已死亡。

美國早前展開大規模新冠疫苗接種，一名美國護士接種輝瑞疫苗後突然暈倒，外界憂慮輝瑞疫苗的安全問題。由於這名護士多日未有更新社交媒體動態，外界屢傳這名護士接種輝瑞疫苗後死亡。醫院其後澄清，這名護士並無死亡。

【美國疫情】FDA前局長﹕英國變種病毒或己在美出現 【下一頁】

【輝瑞疫苗】美護士接種後暈倒 醒後稱與疫苗無關（多圖） 【下一頁】

美國田納西州醫院CHI Memorial Hospital的30歲護士多弗（Tiffany Dover），上周四（17日）接種新冠疫苗後一度暈倒，由在旁醫生把她扶住。多弗其後澄清，自己本身每當感受到痛楚就會頭暈，估計接種疫苗後頭暈是因感受手臂上的疼痛，而非疫苗副作用。

但有網民指，多弗平時每兩日會於社交媒體Instagram更新動態一次，但於接種疫苗後，她已連續5日未有在Instagram發文。

【輝瑞疫苗】拜登電視直播打疫苗 呼籲民眾加快接種 【下一頁】

有網民於Twitter發布帖文，猜測多弗接種疫苗後死亡：

我剛聽説接種疫苗後暈倒的護士多弗已死，她的朋友在Facebook上這樣說，而家人也因收到死亡恐嚇而噤聲。這裡也有禁言令。

甚至有網民於網上發出聲稱是多弗的死亡證明書，但有關文件卻寫錯多弗的年齡為42歲。

多弗所屬醫院其後發表聲明澄清，指多弗在家中正好好休息，並感謝外界對她的關心，但希望醫院保護她和家人的私隱。但不少網民仍質疑醫院的聲明，認為多弗家屬及醫院未有直接正面駁斥死訊傳聞，稱僅由醫院發聲明，不足以恢復公眾信心。

責任編輯：鄭錦玲

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