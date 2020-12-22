【逆市開幕】田灣美食廣場 「田灣食mart」開幕　優惠低至1元起

▲ 田灣商場全新美食廣場 「田灣食mart」逆市開幕，美食廣場的四大品牌率先進駐，即日起至12月27日帶來多重優惠1元起。（田灣商場提供圖片）

田灣商場全新美食廣場 「田灣食mart」逆市開幕，美食廣場的四大品牌率先進駐，即日起至12月27日帶來多重優惠1元起，同時亦接受電子支付方式，疫情下減少接觸感染。

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四大品牌包括「一芳台灣水果茶」招牌水果茶每杯1元，每個優惠日限定100杯；「包點料理」逢星期一、四、日享第二件半價；「德國熱狗 Hot Dog Link」逢星期二、五、日單買熱狗，可免費升級至套餐，額外享薯條或薯餅及配料；「凝香園」逢星期三、六、日享魚蛋及燒賣買一送一，需讃好Facebook專頁或Instagram方可享用以上優惠。

商場更提供泊車優惠，於田灣食mart消費滿100元可享1小時泊車優惠，滿200元即享2小時泊車優惠，並可與商場其他消費綜合計算，方便駕車人士泊車取外賣。

田灣食Mart

地址: 香港仔田灣街17號田灣商場地下

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責任編輯：朱悅瀅

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