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【逆市開幕】田灣美食廣場 「田灣食mart」開幕　優惠低至1元起

商業 13:44 2020/12/22

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田灣商場全新美食廣場 「田灣食mart」逆市開幕，美食廣場的四大品牌率先進駐，即日起至12月27日帶來多重優惠1元起。（田灣商場提供圖片）

田灣商場全新美食廣場 「田灣食mart」逆市開幕，美食廣場的四大品牌率先進駐，即日起至12月27日帶來多重優惠1元起，同時亦接受電子支付方式，疫情下減少接觸感染。

【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食　一文看清香港、九龍、新界晚市外賣優惠詳情（優惠一覽/不斷更新）

【聖誕節】荷里活廣場推聖誕活動　食肆消費送優券惠（附遊戲連結）

四大品牌包括「一芳台灣水果茶」招牌水果茶每杯1元，每個優惠日限定100杯；「包點料理」逢星期一、四、日享第二件半價；「德國熱狗 Hot Dog Link」逢星期二、五、日單買熱狗，可免費升級至套餐，額外享薯條或薯餅及配料；「凝香園」逢星期三、六、日享魚蛋及燒賣買一送一，需讃好Facebook專頁或Instagram方可享用以上優惠。

商場更提供泊車優惠，於田灣食mart消費滿100元可享1小時泊車優惠，滿200元即享2小時泊車優惠，並可與商場其他消費綜合計算，方便駕車人士泊車取外賣。

田灣食Mart
地址:   香港仔田灣街17號田灣商場地下

【聖誕節】波鞋街商場特設Glamping打卡位　帳幕下嘆人氣美食兼掃靚酒

責任編輯：朱悅瀅

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

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