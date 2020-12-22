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【5G手機】iPhone 12成10月份全球最暢銷5G手機　佔據16%市場份額

科技 14:16 2020/12/22

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調查機構Counterpoint Research數據顯示，在本年10月份，iPhone 12奪得全球暢銷5G手機的首位。

受到新冠肺炎疫情影響，本年蘋果（Apple）延遲推出旗下首款5G系列手機。不過，據調查機構Counterpoint Research數據顯示，在本年10月份，iPhone 12奪得全球暢銷5G手機的首位，排名第二位的則是iPhone 12 Pro。

據調查數據顯示，iPhone 12佔據全球16%市場份額，成為10月份全球銷量最高的5G手機。排名第二的iPhone 12 Pro，佔據8%市場份額。而三星（Samsung）Galaxy Note 20 Ultra 5G，市場佔有率為4%，排名第三。另外，華為Nova 75G、P40 5G、P40 Pro 5G、Oppo A72及Reno 4SE等機型同樣有上榜。

調查機構Counterpoint Research公佈，本年10月份全球5G智能手機所佔市場份額。（網上截圖）

<<【5G手機】高通Snapdragon 888處理器跑分結果出爐　大幅跑贏iPhone 12 Pro Max

<<傳iPhone 13系列改用LTPO顯示技術　可支援120Hz屏幕刷新率

Counterpoint Research指出，對比於其他5G手機，iPhone 12的市場覆蓋面廣泛，在全球超過140多個國家及地區銷售。在此段期間，由於美國電信營運商積極進行促銷活動，推動消費者購買意慾，而中國及日本對iPhone 12系列的需求同樣強勁，導致iPhone 12系列銷量在全球不斷上升。另外該機構預計，iPhone 12系列在本年第4季的需求仍然強勁，未來將持續為5G手機市場提供推動力。

責任編輯：李寶如

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