【英國疫情】英國超市憂蔬果短缺　沙律菜、西蘭花或數日內售罄

英國疫情嚴峻，多國封鎖來往英國的交通，避免變種的新冠肺炎進一步蔓延。法國更暫停海陸空交通，英國超市憂慮生菜、西蘭花等歐洲進口蔬果將會出現短缺。

【英國疫情】英法中斷海陸空交通48小時 大量貨車滯留 憂聖誕食物短缺

據外電報道，英國環境食物及鄉郊事務大臣尤俊仕昨日與食品零售商召開緊急會議，因業界擔心因交通截斷、脫歐問題，導致食物供應不足。

平常每日有3000貨櫃車的蔬菜、生果、鮮花由歐洲運抵英國。當地的零售商表示，傳統用於聖誕午餐的食材如火雞、薯仔、碗豆等，均在英國生產，供應不成問題。不過，歐洲進口蔬果則或會出現短缺。Sainsbury發言人指，若情況持續，相信生菜、部份沙律菜、西蘭花在未來幾日將會售罄。發言人期望英、法政府可以盡快達成共識，可讓部份食材優先進境。同時，該超市亦會盡力在英國國內進行採購，以補足供應。

另一超市Tesco則呼籲顧客「正常購物」，因目前在聖誕節前仍有充足供應。該超市發言人表示，相信聖誕節期間的食材供應不會出現問題。若情況持續，相信部分新鮮蔬果供應或會有限度減少，如生菜、椰菜花等。有其他超級市場及供應商亦表示，目前的貨量仍然足夠，但聖誕節後或會較為緊絀。

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責任編輯：葉泳珊