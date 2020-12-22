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【港股追蹤】一拆三後升勢更強 藥明再創上市新高

股樓投資 13:19 2020/12/22

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環球疫情有死灰復燃跡象，資金炒作對象再次回到醫藥股身上。近期多隻醫藥及生物科技股轉強，其中藍籌龍頭藥明生物（02269）今日（22日）早市再升2%，股價高見94元，再創上市新高，而且已連升第6個交易日，走勢強勁。

藥明上月中將股份一拆三，拆股前已炒至近250元水平，即分拆股每股約83元，其後更一度升至85.65元高位，之後隨醫藥股弱勢，反覆整固，至上周趁疫情因素再次開車。

【港股追蹤】寒冬用電量急增 煤炭股炒起，詳情請按見下頁

此外，集團昨晚（21日）   公布，向獨立第三方Bayer，購買位於德國伍珀塔爾的生物藥原液製造工廠的設施資產，以持續擴大集團的全球產能，代價為1.1億歐元（約10.4億元）。

為確保收購後製造工廠營運順暢，公司將於完成日與Bayer分別就製造工廠房屋的長期分租，及若干相關過渡服務訂立分租協議及過渡服務協議，為期10年，基本租金估計每年350萬歐元，服務費總額估計約180萬歐元。

今年環球經濟平平，藥明仍有力作出併購，自然吸引市場目光。摩根士丹利（大摩）早前便提高對藥明的目標價近15%，至91.5元，以反映疫情相關研究項目的潛在商業化、PD-1的特許權使用費及PD-L1s的產品線，和新業務模式「Win-the-Molecule」獲得的新合約。該行更給予股份「增持」評級。

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記者：葉志偉

分拆 生物科技股 目標價 生物科技 藥明生物（02269） 香港股票

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