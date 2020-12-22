【真無線耳機】Galaxy Buds Pro螢幕截圖曝光　揭露耳機多項新功能

▲ 日前，網絡再有消息提前曝光，直指Galaxy Buds Pro還有多項進階的功能。

早前有傳聞指，三星（Samsung）將於明年1月14日發表Galaxy S21系列手機，並同步推出新款真無線藍牙耳機Galaxy Buds Pro。新的真無線耳機或具備入耳式設計，擁有主動式降噪功能；不過日前網絡再有消息提前曝光，直指Galaxy Buds Pro還有多項進階的功能。

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最近網絡上流出一批Galaxy Buds Pro的螢幕截圖，當中證實耳機型號為「Galaxy Buds Pro」，採用入耳式設計，與先前流出的渲染圖吻合。而圖像亦有顯示耳機將有三款配色，分別為紫色、銀色與黑色。

▲ 最近網絡上流出一批Galaxy Buds Pro的螢幕截圖，當中證實耳機型號為「Galaxy Buds Pro」，採用入耳式設計，與先前流出的渲染圖吻合。（網上截圖）

在功能方面，Galaxy Buds Pro將可在影片播放時支援3D音效功能。除了可讓用戶在觀看影片時，具有3D音響效果外，也能透過內建的陀螺儀感應器，偵測頭部的轉動方向，並補償聲音定位，讓影片中的音效具有指向性。據外國網站SamMobile報道指，該功能除了內建陀螺儀外，也同時搭配Dolby Atmos與SoundAlive音效技術一起作用，並需要Android 11與One UI 3.0以上才能開啟。

此外，新耳機亦支援語音/ 對話偵測功能，只要用戶開啟功能後，即可偵測使用者是否正在與人對話，然後自動開啟環境音效模式，並自動調整耳機音量。除了環境音效模式外，Galaxy Buds Pro將會提供主動降噪功能，並內建Bixby語音喚醒、遊戲模式等。另外，亦有提供手動調整左右音量平衡的設定，以輔助聽力障礙的用戶使用。

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除了揭露其耳機功能外，透過對Galaxy Buds Pro App的分析，也顯示出Galaxy Bdus Pro每個耳機單體將內建61 mAh電池容量，充電盒則具有472mAh電量，並可透過SmartThings Find功能尋找耳機的位置。

責任編輯：施雯雯