  • 19°C
香港時間 : 20201222日 (二) 16:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊按互聯網貸款新規 下調微粒貸信貸額度

股樓投資 15:26 2020/12/22

分享：

內媒報導指，騰訊（00700）旗下微眾銀行宣布調整貸款額度，由12月26日起消費貸款產品「微粒貸」的個人最高授信額度將由30萬元（人民幣，下同）下調至20萬元。「微粒貸」單筆貸款最低500元，最高4萬元，單渠道未結清貸款不得超過20筆。騰訊現跌0.3%，報570.5元，成交42億元。

澳門明年修訂博彩法 早段濠賭股全線下跌  詳情請看[下一頁]

銀保監會於今年7月公佈《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》，指互聯網貸款需遵循小額、短期、高效和風險可控的原則，單戶用於消費的個人信貸授信額度不可超過20萬元，到期一次性還本的，授信期限不超過1年。

【摩笛吹奏】大摩再唱好光伏孖寶　相信兩公司明年可維持高利潤表現  詳情請看[下一頁]

微眾銀行回應指，是次調整是為符合《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》的規定，故把微粒貸產品個人消費貸款授信最高額度將調整至20萬元，以促進業務平穩健康發展。今後將一如既往為普羅大眾提供方便、快捷的普惠金融服務。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 趙家盈

經濟 騰訊控股（00700） 騰訊

上一篇文章

【方圓公關人生@iM網欄】泡泡瑪特上市隨想 商業模式虛實兼備令企業估值飛天？

下一篇文章

【韓國疫情】南韓傳媒：金正恩疑飛往北韓東海岸別墅避疫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
【樓市現象】限聚令下沽樓難 業主更心急走貨 市場連錄減價逾「1球」成交
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【新股IPO】新股狂熱未完　明年第一季10隻重磅IPO一覽
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
【樓市現象】苦候黃埔花園大單位多時 放盤一出半個鐘用家即撲入市 業主一毫子都唔使減
業主趕移民　蝕賣益上車客　特色單位造價平過標準戶
業主趕移民　蝕賣益上車客　特色單位造價平過標準戶
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【年度回顧】美股2020年升幅榜Top 10　Tesla無份　最勁一隻升近3000%
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股
【2021展望】瑞銀明年看好4大本地板塊 薦買8大港股另看淡3股