【騰訊700】騰訊按互聯網貸款新規 下調微粒貸信貸額度

內媒報導指，騰訊（00700）旗下微眾銀行宣布調整貸款額度，由12月26日起消費貸款產品「微粒貸」的個人最高授信額度將由30萬元（人民幣，下同）下調至20萬元。「微粒貸」單筆貸款最低500元，最高4萬元，單渠道未結清貸款不得超過20筆。騰訊現跌0.3%，報570.5元，成交42億元。



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銀保監會於今年7月公佈《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》，指互聯網貸款需遵循小額、短期、高效和風險可控的原則，單戶用於消費的個人信貸授信額度不可超過20萬元，到期一次性還本的，授信期限不超過1年。

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微眾銀行回應指，是次調整是為符合《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》的規定，故把微粒貸產品個人消費貸款授信最高額度將調整至20萬元，以促進業務平穩健康發展。今後將一如既往為普羅大眾提供方便、快捷的普惠金融服務。

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