【香港經濟】大和：失業率勢回升　市民對疫苗乏信心防疫措施或維持至明年中

▲ 券商大和相信，香港第四季經濟將再度收縮，而失業率將會進一步上升。

香港爆發第四波疫情，政府再收緊社交距離措施，並維持最少至明年1月6日。券商大和發報告指，今次疫情更嚴峻，相信第四季香港經濟再度收縮，加上政府保就業計劃完結，相信失業率仍會進一步上升。報告又指，在民眾對新冠疫苗缺乏信心下，不相信明年中前會有大量市民接種疫苗，意味社區防疫措施有可能至少要維持至明年中。

大和資本亞洲區首席經濟師賴志文發報告指，香港剛走出上半年受疫情影響的困難時期中恢復，又進入第四波疫情，特別是以今次的感染群組、死亡個案及不明源頭個案而言，均反映今一波疫情明顯較之前幾波更嚴重。

隨著政府因應疫情收緊社交防疫措施，賴志文形容，零售及餐飲商戶想藉季節效應，抵銷部分業務損失的憧憬亦都被粉碎，特別是疫情可能要明年季末、氣溫上升時方可受控。

他續指，第四波疫情或令本港經濟再度陷入收縮，目前估計第四季GDP按年跌4.5%，而明年首季亦都有可能維持收縮。

失業率方面，9月至11月經季節性調整的失業率6.3%，與前一輪公布的8月至10月失業率6.4%相比，跌0.1百分點。但賴志文指，隨著政府補貼計劃完結，相信失業率將會回升。

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編輯：趙穎妍