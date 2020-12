【美國疫情】FDA前局長﹕英國變種病毒或已在美出現

英國出現變種新冠病毒,多國加強邊境防疫措施,以防英國出現的變種新冠病毒蔓延。美國食品及藥物管理局(FDA)前局長戈特利布(Scott Gottlieb)表示,他認為在英國發現的變種病毒,目前可能已在美國境内出現。

戈特利布周一(21日)接受美國CNBC訪問時表示,英國出現的變種新冠病毒已蔓延多國。他認為若美國實施旅遊禁令禁止所有英國航班入境,已無法阻止變種新冠病毒進入美國境內。戈特利布更警告,他認為英國發現的新冠病毒「已在美國境內出現。」(is already in the U.S.)

戈特利布預測,美國未來3至4星期的新冠肺炎疫情會持續蔓延,直至進入疫情高峰期。隨著美國開始為民眾接種新冠疫苗,預料美國的新冠肺炎感染率會大幅下降。戈特利布認為新冠肺炎疫情於全球肆虐,導致病毒株有更多機會出現變種,因此鼓勵民眾接種新冠疫苗,以杜絕病毒透過傳播而出現變種。

另外,有英國專家指,變種後的新冠病毒傳播率較原有病毒株強,但目前未有確切證據顯示病毒變種後會更具致命性。

責任編輯:郭麗明