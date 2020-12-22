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【美國疫情】FDA前局長﹕英國變種病毒或己在美出現

環球社會熱點 12:42 2020/12/22

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英國出現變種新冠病毒，多國加強邊境防疫措施，以防英國出現的變種新冠病毒蔓延。美國食品及藥物管理局（FDA）前局長戈特利布（Scott Gottlieb）表示，他認為在英國發現的變種病毒，目前可能已在美國境内出現。

美國未考慮禁英國航班入境 形容「無必要」 【下一頁】

戈特利布周一（21日）接受美國CNBC訪問時表示，英國出現的變種新冠病毒已蔓延多國。他認為若美國實施旅遊禁令禁止所有英國航班入境，已無法阻止變種新冠病毒進入美國境內。戈特利布更警告，他認為英國發現的新冠病毒「已在美國境內出現。」（is already in the U.S.）

戈特利布預測，美國未來3至4星期的新冠肺炎疫情會持續蔓延，直至進入疫情高峰期。隨著美國開始為民眾接種新冠疫苗，預料美國的新冠肺炎感染率會大幅下降。戈特利布認為新冠肺炎疫情於全球肆虐，導致病毒株有更多機會出現變種，因此鼓勵民眾接種新冠疫苗，以杜絕病毒透過傳播而出現變種。

另外，有英國專家指，變種後的新冠病毒傳播率較原有病毒株強逾50%，但目前未有確切證據顯示病毒變種後會更具致命性。

責任編輯：郭麗明

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