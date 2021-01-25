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【新股IPO】快手1024明日招股入場費11616元　集資規模勝京東

新股IPO 09:14 2021/01/25

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短視頻平台快手已通過港交所 （00388） 今日起啟動路演，明天至周五（29日）公開招股。市場消息指，快手每股招股價介乎105元至115元，每手100股，入場費11615.89元。此前市傳快手每手50股，現每手增至100股，即入場門檻更高。

快手IPO認購前，有五大不可不知【下一頁】

快手招股在即，券商已預留逾千億元孖展額度【下一頁】

看圖了解多間投行給予快手估值有幾高！

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投行估值全文慢慢睇【下一頁】

據悉，快手擬發行3.65億股新股，相當於擴大後股本8.9%，當中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資規模383.5億元至420億元。倘計及超額配售權，集資額最高可達483億元，較去年集資王京東 （09618） 的345.6億元更高，成為2019年底阿里巴巴 （09988） 回港第二上市以來，逾一年集資最多的新股。

快手已吸引約10名基石投資者，當中包括Capital Group（認購5億美元股份）、新加坡淡馬錫（認購3.3億美元股份）、新加坡政府投資公司（GIC）（認購億3.3億美元股份）、富達（認購2.7億美元股份）、貝萊德（認購億2.25美元股份）等。

 

必讀快手招股重點：

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    +3

快手即將招股 拆解快手三大亮點，可見【下一頁】

根據初步招股資料，快手去年首9個月平均日活躍用戶達3.05億，每位日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘；平均月活躍用戶則達到7.69億。

快手在上市前投資者包括騰訊  （00700）  、紅杉資本、百度（美：BIDU）、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資，目前持有快手21.57%股份，為快手最大機構股東。

快手保薦人為美銀、華興資本、摩根士丹利。

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳健婷、謝卓榮

港股 騰訊控股（00700） 集資 IPO

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