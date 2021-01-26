【新股IPO】快手科技1024招股入場費11616元　尋求上限定價、國際配售提前一日結束

快手科技-W （新上市編號：1024） 周二至周五（29日）公開招股。據快手科技招股書指，快手科技每股招股價介乎105元至115元，以一手100股計，入場費11615.89元。若未計超額配售權，快手科技集資384億至420億元，較去年集資王京東 （09618） 集資更高，預計上市時市值可達4724億元。

據最新消息和文件，快手國際配售部分已錄得足額認購，並會提早一日周三（27日）香港時間下午5時結束。快手現時傾向以上限115元定價，集資420億元。

抽幾多手快手先穩中一手？可參考【下一頁】

快手孖展認購情況，即時睇【下一頁】

快手科技同時引入10名基石投資者，當中包括新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本及阿布達比投資局認購約24.5億美元等值的股份，相當於IPO集資規模至少45%。

快手科技用同股不同權架構，認購快手IPO前要知甚麼？【下一頁】

必讀快手招股重點：

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快手招股在即，券商已預留逾千億元孖展額度【下一頁】

快手擬發行3.65億股新股，相當於擴大後股本8.9%，當中97.5%國際配售，2.5%公開發售，集資規模383.5億元至420億元。倘計及超額配售權，集資額最高可達483億元，較去年集資王京東的345.6億元更高，成為2019年底阿里巴巴 （09988） 回港第二上市以來，逾一年集資最多的新股。

快手是次集資所得，35%將用於增強生態系統；30%將用於加強研發及技術能力；25%將用於選擇性收購或投資；10%將用於營運資金及一般企業用途。

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快手即將招股 拆解快手三大亮點，可見【下一頁】

根據招股資料，快手去年首9個月平均日活躍用戶達3.05億，每位日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘，平均月活躍用戶則達到7.69億。

快手在上市前投資者包括騰訊 （00700） 、紅杉資本、百度（美：BIDU）、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資，目前持有快手21.57%股份，為快手最大機構股東。

除了快手，本周還有甚麼新股？【下一頁】

快手保薦人為美銀、華興資本、摩根士丹利。

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編輯：陳健婷、謝卓榮