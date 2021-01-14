【新股IPO】快手傳通過港交所上市聆訊　2月首周上市、目標估值3900億

▲ 快手傳今日闖關上市聆訊，最快農曆新年前招股、目標估值3900億。

內地媒體報道，短視頻平台快手今日（1月14日）已通過港交所 （00388） 上市聆訊，計劃2月第一周上市，有望成為「短視頻第一股」。早前已有報道指，快手最快於農曆新年前進行招股，計劃於今年2月5日掛牌，有承銷商透露，目標估值達500億美元（約3,900億港元）。外媒早前報道快手香港上市目標估值500億美元，集資50億美元（約390億港元）。快手對消息不予置評。

快手招股書重點

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騰訊持有快手21%股份，但快手上半年虧損達63億元人民幣，詳情請按【下一頁】

根據初步招股資料，快手今年上半年平均日活躍用戶達3.02億，每位日活躍用戶日均使用時長超過85分鐘；平均月活躍用戶則達到7.76億。

快手在上市前投資者包括騰訊 （00700） 、紅杉資本、百度（美：BIDU）、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資，目前持有快手21.57%股份，為快手最大機構股東。

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編輯：陳健婷