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【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值提升至最少5400億　

新股IPO 15:26 2021/01/18

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快手傳今日闖關上市聆訊，最快農曆新年前招股、目標估值3900億。

短視頻平台快手已通過港交所 （00388） 上市聆訊，將於2月初上市，有望成為「短視頻第一股」。消息人士透露，快手將於1月18日至22日進行分析師路演及投資者需求評估，是次公開發售部分僅佔全球發售部分2.5%，回撥機制後最高升至7％。公司目前最低估值達660億美元（約5148億港元），2022年的市盈率最低約30倍。

外媒早前報道快手香港上市目標集資50億美元（約390億港元），有望超越去年京果 （09618） 在港集資345.6億港元，成為逾一年集資額最高新股發行。快手對消息不予置評。

快手招股書重點

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快手傳本周路演下周招股 拆解快手三大亮點，可見【下一頁】

騰訊持有快手21%股份，但快手上半年虧損達63億元人民幣，詳情請按【下一頁】

根據初步招股資料，快手去年首9個月平均日活躍用戶達3.05億，每位日活躍用戶日均使用時長超過86分鐘；平均月活躍用戶則達到7.69億。

快手在上市前投資者包括騰訊  （00700）  、紅杉資本、百度（美：BIDU）、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資，目前持有快手21.57%股份，為快手最大機構股東。

快手保薦人為美銀、華興資本、摩根士丹利。

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編輯：陳健婷、謝卓榮

港股 騰訊控股（00700） 集資 IPO

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